ПВО Сирии отразили атаку в провинции Хама

Сирийские средства противовоздушной обороны отражают атаку в провинции Хама, передает сирийское национальное информационное агентство SANA.

По данным SANA, удар нанесен со стороны Израиля, передает ТАСС.

Другие подробности пока не приводятся.

Армия Израиля не стала комментировать сообщения в СМИ о нанесении удара по сирийскому городу Мисяфу.

В то же время руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил РИА «Новости», что террористическая организация «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.

Ранее в четверг сообщалось, что воздушной атаке со стороны Израиля подверглись окрестности сирийского Алеппо.