Израильская авиация атаковала Алеппо

Окрестности сирийского Алеппо подверглись воздушной атаке со стороны Израиля, сообщают информационные агентства.

SANA сообщило, что сирийские средства ПВО «отразили израильскую атаку на научный центр в Алеппо», передает РИА «Новости».

Позднее командование сирийской армии сообщило, что «самолеты противника», которые двигались «с северо-восточной стороны Итрии» атаковали «несколько военных складов в районе Сфир». ПВО «отразила вражеские ракеты».

Сирийские военные «уточняют сейчас нанесенный урон в результате агрессивного нападения Израиля», передает ТАСС.

Армия Израиля отказалась комментировать сообщения об атаке.

Неделю назад Израиль нанес ракетный удар в районе Дамаска из воздушного пространства Ливана.

Еще неделей ранее ПВО Сирии отразила воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры.