Паломники вопреки призыву митрополита вышли на Великорецкий крестный ход

В Кировской области паломники отправились по традиционному маршруту Великорецкого крестного хода несмотря на его официальную отмену из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе Вятской епархии.

Утром в среду в соцсетях были опубликованы видео с десятками паломников, которые идут по обочине от Трифонова монастыря в сторону Великорецкого. Пользователи соцсетей возмутились, что паломники вышли на крестный ход вопреки призывам властей и епархии, при этом не используют ни перчаток, ни масок и не соблюдают социальную дистанцию, передает РИА «Новости».

«Крестный ход у нас в этом году не проходит – у нас проходят торжества обретения Великорецкого образа. Икону после литургии и молебна на Соборной площади Успенского собора Трифонова монастыря погрузили в автомобиль и увезли к месту следующего богослужения. Митрополит обращался с просьбой не участвовать в это году в пешем ходе, но тем не менее паломники идут. Мы всех просили, всех предупреждали, пытались вразумлять, повлиять на них не можем», – сказали в пресс-службе Вятской епархии.

Митрополит Вятский и Слободской Марк посоветовал верующим «не прикладываться к иконе», выражая свое «внутреннее устремление в земных поклонах».

В пресс-службе УМВД по Кировской области заявили, что так как крестный ход в этом году отменен, то и полицейские не сопровождают верующих на традиционном маршруте.

«Полиция охраняет общественный порядок в местах проведения богослужений и проводит разъяснительную работу с гражданами по недопущению правонарушений», – заявил представитель МВД.

Правительство Кировской области ранее также попросило жителей и гостей региона не выходить на Великорецкий крестный ход, подчеркнув, что икону святителя Николая из Кирова в Великорецкое в этом году повезут на автомобиле в сопровождении священнослужителей. Богослужения также пройдут только на открытом воздухе на территории храмов с участием только священнослужителей. Не будет и праздничной службы на берегу реки Великой.

Этот крестный ход традиционно проходит в июне. Это один из самых продолжительных, древних и многолюдных крестных ходов в России. Как правило, он собирает десятки тысяч паломников со всей страны и ближнего зарубежья. Паломники обычно три дня идут из Кирова к месту явления чудотворного образа – село Великорецкое – и два дня обратно.

Между тем, в конце мая в РПЦ уже обсуждали возможность отмены ограничений на посещение храмов. До этого сообщалось, что патриарх Кирилл отстранил от службы нарушившего указания в связи с коронавирусом священника.