Американские разведчики не поверили в сообщениях СМИ о «сговоре» России с боевиками в Афганистане

Разведывательное сообщество США не верит в утверждения американских СМИ о том, что Россия якобы готова предоставлять денежные вознаграждения афганским боевикам за убийства американских военных, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«В разведывательном сообществе нет консенсуса относительно этих утверждений. В действительности у некоторых [ведомств] в разведывательном сообществе имеются противоположные мнения относительно достоверности сообщаемого. Достоверность утверждений, лежащих в основе, продолжает изучаться», – передает слова Макинэни ТАСС.

В МИД России ранее заявили, что статья газета Washington Post о якобы «сговоре» России с талибами в Афганистане является фальшивкой, необходимой для внутрипартийной борьбы в США.

New York Times со ссылкой на данные разведки утверждает, что Россия якобы предлагала боевикам, связанным с запрещенной в России террористической организацией «Талибан», деньги за убийство военных из «сил коалиции в Афганистане».

В Белом доме заявили, что Дональд Трамп не получал информации об этом, а позже сам президент США заявил, что получил данные от разведки о том, что эти данные о якобы сговоре России с талибами не заслуживает доверия.

Радикальное движение «Талибан» также опровергло утверждения, озвученные New York Times.