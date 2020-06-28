В Росприроднадзоре объяснили сброс оборотной воды из отстойника в Норильске

Сброс воды из отстойного пруда проводился при проведении гидравлических испытаний, для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды.

«По предварительным данным, при проведении гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и вследствие обильного ливня произошел резкий рост уровня воды в отстойном пруду», – сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице ВКонтакте.

По ее словам, для предотвращения возможных внештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в пруду, «эксплуатационным персоналом было принято оперативное решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию».

По факту случившегося на месте работают инспекторы Росприроднадзора и иные надзорные и контролирующие органы.

Ранее появилась информация, что в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля» в Норильске остановлена утечка отходов – утверждалось, что несанкционированная перекачка стоков в тундру якобы велась длительное время.

Позднее стало известно, что слив отходов с Талнахской обогатительной фабрики «Норникеля» в Норильске произошел в связи с резким ростом уровня воды в отстойном пруду из-за гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и ливня.

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