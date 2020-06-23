Петицию оппозиционера Галяминой поддержали депутаты с сомнительной репутацией

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Нефтяной кризис вскрыл отставание России от США и Саудовской Аравии

Нефтехранилища в этот кризис стали на вес золотаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
На фоне небывалого переизбытка нефти в мире резко выросло значение нефтехранилищ. В выигрыше оказались те страны, у кого больше мощностей. И Россия, в отличие от США и Саудовской Аравии, не в числе этих счастливчиков. Почему у нас так и не построили нефтехранилищ? И действительно ли они нужны России?  Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Отрыв днища. Как справиться с катастрофой в Норильске

Работы на месте разлива топлива близ ТЭЦ-3, Норильск. На фото – тот самый резервуарФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В Норильске продолжаются работы по ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы – разливу резервуара с соляркой. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД на месте изучил, как теперь объясняют причины произошедшего, как люди и техника восстанавливают отравленную землю – и что нужно сделать, чтобы ничего подобного больше никогда не случилось. Подробности...
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Макрон бросил вызов Эрдогану

Президент Франции бросил вызов турецкому коллеге Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Отношения Анкары и Парижа резко обострились. Президент Франции Макрон обвинил Турцию в «опасной игре» в Ливии и заявил о морском инциденте, в ходе которого турецкий фрегат взял на прицел французский военный корабль. На этом фоне турки задержали четырех французских шпионов. К каким последствиям приведет новый скандал между союзниками по НАТО? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Поправки в Конституцию – это прощание с проклятыми девяностыми

Сергей Мардан, публицист
1 июля 2020 года закончатся девяностые. Россия подведет черту под тридцатилетием дикого капитализма, отречется от ада, который был связан с этой эпохой, и окончательно перейдет к идеологии социального государства. Подробности...
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Русские спасают народы

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А собственно, что это такое? Чтобы это понять, надо разобраться в путанице терминов – «этнос», «народ», «нация». Подробности...
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«Подарки» от русского народа требуют благодарности

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящая буря поднялась среди политологов после слов Владимира Путина об исконно русских территориях, отошедших к другим странам после распада СССР. Многие подумали, что пришло время заявить о территориальных претензиях России к своим соседям. Подробности...
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              Петицию оппозиционера Галяминой поддержали депутаты с сомнительной репутацией

              23 июня 2020, 20:22

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              Оппозиционный муниципальный депутат Юлия Галямина запустила среди депутатов разных уровней петицию с призывом голосовать против внесения поправок в Конституцию, но при этом заручилась поддержкой политиков с не самым хорошим послужным списком.

              По состоянию на 22 июня обращение подписали 358 депутатов законодательных и муниципальных собраний, хотя в России насчитывается более 70 тыс. муниципальных депутатов. При этом Галямина не афиширует никаких имен, так как понимает, что репутация отдельных соратников вызывает большое количество вопросов, говорится в канале «АнтиПропаганда» на «Яндекс.Дзен».

              Первым в пример приводится Виктор Адамов, депутат городской думы округа Сызрань от партии КПРФ.

              По информации СМИ, за время своего первого депутатского срока Адамов установил детскую игровую площадку, приобретенную для города, возле собственного дома.

              «В то время в город стали приходить первые современные и красивые площадки. По причине дороговизны буквально по одной на округ. Виктор Васильевич изрядно насмешил тогда публику, заставив подрядчиков установить игровую зону... под свои окна. Это была, наверное, единственная в городе площадка, появившаяся не во дворе, а в проходе между домами на ул. Дзержинского, прямо на газоне», – пишет издание «Волжские вести».

              Также петицию поддержала Александра Андреева, муниципальный депутат от партии КПРФ. Она известна обвинениями в русофобии и издевательстве над памятью о Великой Отечественной войне.

              «Солдаты на параде с колорадскими лентами. Позор. Они бы еще шарики несли. Военный парад – это не бразильский карнавал», – говорила Андреева о георгиевских ленточках.

              В мае на сайте общественных инициатив Change.org также была опубликована петиция от имени жителей района Лефортово с требованием отозвать депутатский мандат у Александры Андреевой – граждане требовали ее отставки из-за систематических оскорблений ценностей русского народа и российского государства, оскорбление подвига ветеранов, а также самих жителей района. Авторы петиции считают, что Андреева не следует идеалам КПРФ и уговорила их отказаться от вхождения в программу реновации, из-за чего люди вынуждены жить в ветхом жилье.

              Депутат регионального собрания Тверской области от партии КПРФ Людмила Воробьева – еще один соратник Галяминой. В материале указывается, что политическая деятельность Воробьевой основывалась не на продвижении интересов партии, а в подковерных интригах, которые привели в конечном итоге к деградации регионального отделения партии. Ее обвиняли в алкоголизме, травле ветеранов КПРФ, мошенничестве, интригах, шумных тусовках и голосовании по сомнительным проектам спонсоров.

              При официальном годовом доходе в 567 тыс. рублей, 68-летняя Воробьева имеет в собственности три земельных участка общей площадью 2,8 тысяч кв. м, две дачи, дом 192 кв. м и квартиру. Не менее состоятельным оказался и ее заместитель, 48-летний депутат от Андрей Истомин, который заработал всего за год более 2 млн рублей. Бывший ответсек редакции газеты «Позиция» владеет с супругой 1,5 тыс. кв. м земли. В личной собственности коммуниста – квартира и автомобиль Skoda Octavia.

              Муниципальный депутат от партии КПРФ в Ярославской области Анна Головина в апреле прошлого года была участницей антимусорных протестов, сотрудники полиции составили на нее протокол за незаконную вырубку деревьев.

              Депутат Московской городской думы VII созыва от партии КПРФ Евгений Ступин, согласно сообщениям СМИ, во время исполнения обязанностей заместителя руководителя УФССП по Московской области, торговал должностями в курируемых подразделениях.

              Ступин занимается незаконной экономической деятельностью, оказывая адвокатские услуги в «Ступин и Партнеры», говорится в материале. Эта компания не имеет госрегистрации и предположительно уклоняется от уплаты налогов. 

              Всеволод Тюркин, муниципальный депутат Совет депутатов района Кунцево от партии КПРФ, согласно сведениям портала Единого информационного пространства мировых судей Москвы, привлекался к ответственности по статье КоАП РФ 6.1.1 «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль».

              Наталья Кононова, муниципальный депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа от партии КПРФ, несмотря на многочисленные собственные заявления о том, что якобы является борцом с карьерами и свалками, была неоднократно раскритикована за лоббирование интересов компании ООО «ТЭКА-СЕРВИС».

              Татьяна Логацкая, муниципальный депутат МО Хорошево-Мневники от КПРФ, по сообщениям СМИ через «черных риелторов» пытается отнять квартиру у 87-летней матери Валерии Новодворской, в которой до своей кончины проживала и сама политик.

              «Авантюристка, которая уже оформила на себя несколько квартир пенсионеров, успела оформить доверенность на квартиру у нотариуса», – приводятся слова предпринимателя Константина Борового.

              По словам Борового, в ситуации замешана муниципальный депутат, член партии КПРФ Татьяна Логацкая, которая оформила на себя опекунство над матерью Новодворской (она страдает болезнью Альцгеймера). Как утверждает Боровой, депутат пытается заключить с престарелой женщиной договор о приватизации жилья. Делается это под предлогом создания в квартире мемориального музея в память о Новодворской.


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