Финское и шведское посольства поспорили в соцсетях из-за статьи в российской газете

Посольства Финляндии и Швеции в России поспорили в интернете из-за статьи в российской газете «Миасский рабочий» о странах с самым большим количеством озер.

Издание написало, что наибольшее число озер в мире находится на территории Канады, на втором месте расположилась Россия, а третье делят между собой Финляндия и Швеция. На заметку в «Миасском рабочем» обратили внимание шведское и финское посольства.

«Спасибо за упоминание, «Миасский рабочий»! Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2%, в тоже время как в Швеции – 8,7%. Так что считаем, что третье место, бесспорно, наше», – цитирует РИА «Новости» сообщение в Twitter финской дипмиссии.

Шведское посольство в России ответило на сообщение финских коллег.

«Поздравляем, соседи, у вас прекрасные озера! В следующий раз предлагаем посчитать острова. Швеция – 222 тыс. (первые в мире), Финляндия – 188 тыс. (вторые)», – написали шведские дипломаты в Twitter.

Советник финского посольства в Москве по вопросам прессы Танели Добровольски отметил, что активно читает российскую прессу, в том числе газету «Миасский рабочий».

«Всегда интересно узнавать, что происходит в российских регионах и что там пишут про Финляндию», – заявил он.

При этом «Миасский рабочий» подчеркивает, что на территории Финляндии и Швеции примерно одинаковое количество озер, к тому же они занимают примерно одну и ту же в процентном соотношении площадь, поэтому вопрос о том, кому отдать третье место, а кому четвертое – спорный.