Во вторник синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром столбики термометров в Москве покажут 15 градусов тепла. К обеду температура воздуха в столице поднимется до плюс 18 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь, местами сильный дождь и гроза. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный, силой 1-2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД