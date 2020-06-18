Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал, что его внуки могут позвонить ему на работу.

«Дозвониться могут, они дозваниваются», – сказал он, отвечая на вопрос, могут ли ему в Кремль позвонить внуки.

Анонс программы опубликован в четверг, передает РИА «Новости».

В 2017 году во время прямой линии Путин рассказывал о том, что у него недавно родился второй внук, а старший ходит в детский сад.