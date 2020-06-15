Газпром начал судебный спор с итальянской Eni

Газпром инициировал арбитражное разбирательство с итальянской компанией Eni по вопросу разногласий в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа, говорится в отчете российского холдинга.

«10 января 2020 года ООО «Газпром экспорт» направило в адрес компании Eni S.p.A. уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с имеющимися разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа. 11 февраля 2020 года был получен ответ на уведомление от представителей ENI S.p.A», – передает ТАСС материалы Газпрома.

Сейчас стороны находятся в процессе согласования кандидатуры председателя арбитражного трибунала, которому предстоит рассмотреть спор.

При этом Газпром прекратил арбитражное разбирательство с Uniper по поводу цены поставок газа.

«Газпром экспорт» 30 января 2018 года инициировал арбитражное разбирательство против компаний Uniper Global Commodities SE и METHA-Methanhandel GmbH. Российская компания требовала пересмотра цены по контрактам на поставку газа. Слушания должны были пройти в период с 13 по 24 января 2020 года, однако 10 января стороны решили прекратить разбирательство.

«27 марта 2020 года трибунал вынес решение о прекращении арбитражного разбирательства», – говорится в отчете Газпрома.

Напомним, ранее польская энергетическая компания PGNiG заявила о подписании с Газпромом приложения к контракту на поставки газа, согласно которому российская компания до 1 июля заплатит PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража.