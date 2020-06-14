Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отменили

Намеченный на воскресенье визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию не состоится, дата встречи глав МИД двух стран будет согласована дополнительно, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«По поручению президентов России и Турции министерства иностранных дел и обороны двух стран активно работают в поддержку ливийского урегулирования. Работа продолжается. Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Указывается, что эксперты России и Турции находятся в контакте для скорейшего прекращения огня и налаживания межливийского переговорного процесса под эгидой ООН.

Накануне сообщалось, что Лавров и Шойгу в воскресенье отправятся в Турцию для консультаций по региональной проблематике.