Власти Ганы предложили «ненужным» США афроамериканцам вернуться на историческую родину

Министр туризма Ганы Барбара Отенг-Гьяси пригласила афроамериканцев вернуться на историческую родину, если они чувствуют, что в Соединенных Штатах им не рады, пишет The Daily Telegraph.

«Мы продолжаем держать объятия открытыми и приглашаем всех наших братьев и сестер домой. Гана – ваш дом. Африка – ваш дом. Наши объятия раскрыты, чтобы приветствовать вас дома», – заявила Отенг-Гьяси во время эмоциональной церемонии в память об убитом Джордже Флойде, передает RT.

Министр подчеркнула, что темнокожему населению США «не нужно оставаться там, где вы не нужны»: по ее словам, у них «есть выбор», и Африка их ждет.

Однако, как отмечает The Daily Telegraph, не все жители страны поддержали слова министра. По мнению популярной певицы Эфии Одо, которая выросла в США, но вернулась в Гану, страна не будет привлекать американскую диаспору, пока правительство не приложит больше усилий для борьбы с коррупцией и модернизации инфраструктуры. Другие жители указывают на недостатки полиции Ганы, которую критикуют за жестокость и взяточничество.

Как напоминает газета, в 2018 году Гана начала кампанию «Год возвращения», в рамках которой афроамериканцам предлагалось переехать в страну на постоянное жительство или посетить Гану в качестве туристов. Эта программа была приурочена к 400-летию со времени первой задокументированной отправки рабов в Новый Свет.

История Ганы тесно связана с работорговлей, а ее береговая линия усеяна фортами, где европейцы держали «живой товар» перед зачастую смертельными путешествиями через Атлантику. Многие считают, что торговля людьми лежит в основе процветания Запада и бедности Африки. Политические круги Ганы считают, что возвращение темнокожих американцев в земли предков ознаменует символическое заживление старых ран, а также обеспечит экономический подъем континента, пишет издание.

Протесты и беспорядки в американских городах и Европе начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США.

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