Нефть подешевела на опасениях за восстановление спроса

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11 июня, четверг  |  Последнее обновление — 09:26  |  vz.ru
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Россия начинает «цифровой прорыв»

Путин поставил задачу превратить Россию в мирового лидера цифровых технологийФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Особые налоговые условия и специальные правовые режимы - не единственные меры, которые решено принять для резкого ускорения развития IТ-индустрии в России. «Нужно создавать привлекательные условия для работы и воплощения передовых идей в России», заявил президент Путин. Как это будет реализовываться? Подробности...
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Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

Так традиционно выглядели парады на 9 мая, но предстоящий парад должен стать особеннымФото: Алексей Никольский/ТАСС
Предстоящий парад Победы в Москве соберет десятки государственных лидеров. Украинского президента Зеленского, которого ранее планировали пригласить, решили не звать. Также среди гостей окажется президент Франции Эммануэль Макрон, но зато не будет Ангелы Меркель. От чего зависят решения глав государств присутствовать на параде на Красной площади? Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Американская база вызвала у Румынии злобу в адрес России

База американской системы ПРО в Румынии – истинная причина антироссийских заявлений БухарестаФото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Крайне редкое в международной практике событие назревает в Румынии. Бухарест намерен принять документ, где будет назван враг этой страны – и врагом этим, разумеется, обозначена Россия. Обычно в такого рода концептуальных документах враги и оппоненты той или иной страны никогда не называются прямо. Что заставило Румынию пойти на этот шаг?  Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Общественное безумие на ровном месте не возникает

Алексей Алешковский, сценарист
Сто лет назад у нас уже ставили на колени «бывших людей» – представителей ранее привилегированных классов. Классовая борьба, конечно же, отличается от расовой, но инструменты у них одни и те же. Подробности...

В Британию пришли швондеровские времена

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Интересно, будут ли кого выносить из Вестминстерского аббатства в Лондоне, как в свое время Сталина из Мавзолея. Там ведь тоже много могил тех, кто был не очень-то толерантен в свое время – только слегка историю копнуть. Подробности...
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Беспорядки в США не остановятся

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У Трампа есть силовой резерв (помимо армии), который в состоянии перехватить инициативу на улице. Но введение этого резерва в бой будет означать начало гражданской войны. Между тем «революционные массы» намерены идти до конца. Подробности...
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      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
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              Нефть подешевела на опасениях за восстановление спроса

              11 июня 2020, 08:54

              Текст: Алина Назарова

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              Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром идут вниз примерно на 3% из-за опасений по поводу медленного роста спроса на сырье, усилившихся после выхода статистики по запасам в США.

              Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 2,71% – до 40,61 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 3,18% – до 38,34 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

              Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились на 5,7 млн баррелей и составили 538,065 млн баррелей, обновив таким образом достигнутый в марте 2017 года исторический рекорд.


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