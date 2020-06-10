В США назвали новой реальностью военное присутствие России и Китая на Ближнем Востоке

Существенное военное присутствие России и Китая на Ближнем Востоке – это новая реальность, на которой нужно сконцентрировать внимание, заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

«Ясно, что нам нужно концентрировать внимание на Китае и России», – передает его слова ТАСС.

Маккензи выразил мнение, что Китай, получающий большую часть нефти через Ормузский пролив, в ближайшие годы все больше будет закрепляться в этом регионе. Также он обратил внимание на ход антитеррористической операции России в Сирии.

«Но таковы новые реалии жизни. Мы должны решительно этим заниматься», – заявил он.

Маккензи заявил, что необходимо больше сотрудничать с партнерами, демонстрируя решимость Вашингтона «на этом театре военных действий». Он подтвердил, что в регионе активно используется инструмент продаж американских вооружений и военной техники, и США должны «решительно противодействовать» поставкам в регион со стороны России и Китая.

Ситуацию на Ближнем Востоке он объясняет тем, что в предыдущие годы США увязли в операциях в Афганистане и Ираке.

«Тем временем нас изучали Китай и Россия. Особенно опасным образом – Китай, я бы сказал», – заявил Маккензи. Генерал выразил мнение, что страны разбирали «сильные и слабые стороны» США при подготовке к «долгосрочной конкуренции». Теперь, считает генерал, США к этому «адаптировались».

«Министерство [обороны США] понимает, что нам надо поворачиваться туда, где самые значительные угрозы. А самые значительные и не совпадающие с зоной оперативной ответственности СЕНТКОМ угрозы со стороны близких нам по мощи государств исходят от Китая и России. Поэтому надо перемещать ресурсы. И мы переместили ресурсы из зоны оперативной ответственности СЕНТКОМ главным образом в зону оперативной ответственности Индо-Тихоокеанского и Европейского командований [ВС США]», – добавил Маккензи.

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер ранее заявил, что Россия должна уйти с Ближнего Востока. МИД России назвал глупостью его слова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вспомнить, что итогом политики США в регионе стали «только смерти и разрушения».