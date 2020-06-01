Православные храмы в Москве стали открываться для прихожан

Православные храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня, сообщает патриархия. При этом Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроются раньше этого срока – уже 2 июня.

«В субботу, 6 июня, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», – сообщается в Telegram-канале рабочей группы при патриархе по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

«Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроются для прихожан во вторник, 2 июня», – говорится в сообщении.

Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением всех санитарных норм. Так, максимально допустимая вместимость церквей составит один человек на 4 квадратных метра.

Сообщается, что решение согласовано с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Для противодействия распространению коронавируса храмы в Москве некоторое время были закрыты. В этом году православные отмечали Пасху дома.