Путешественница из Чехии восхитилась Байкалом и русскими рыбаками

Чешская путешественница Йогана Седлачкова из города Йиглава объездила на машине Сибирь и рассказала о поразительных открытиях и удививших ее во время путешествия людях, сообщил портал Idnes.

«Мы проделали путь из Праги в Киев, оттуда в Иркутск, Якутск, Магадан и обратно. Особенно нас интересовали несколько мест», – передает РИА «Новости» ее слова.

Путешественница на машине пересекла замерзшее озеро Байкал от юго-восточного берега к северо-западному, побывала на полюсе холода в Оймяконе, добралась до Магадана.

По ее словам, сильнее всего великолепием поражает Байкал.

«Мы ехали по бесконечной глади льда толщиной около метра и открывали для себя красивейшие места, куда в другое время добраться можно только на лодке. На берегах Байкала мы купались в термальных источниках под открытым небом», – рассказала она.

Поездка прошла не без сложностей – в машине замерзало топливо, густело масло, разряжался аккумулятор, а из-за сильнейших морозов приходилось искать для авто теплый гараж.

«В Восточной Сибири из-за морозов у нас несколько раз отказывали стабилизаторы и даже сломались два задних амортизатора», – поделилась чешская путешественница.

Она также отметила, что, учитывая климат, дорожники в Сибири прекрасно справляются со своей задачей, однако трассы остаются довольно опасными из-за сплошного слоя накатанного льда. Так, на Урале их машина попала в ДТП, когда в нее въехал россиянин.

Также Седлачкову поразила подледная рыбалка в России.

«Русские рыбаки ездят зимой на лед, проделывают отверстие и ловят в лунках. Некоторые живут на льду по несколько дней, а некоторые – даже целую зиму», – поделилась туристка.

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