Набиуллина оценила возможность снижения ключевой ставки

Центробанк допускает возможность снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, то есть, на 1 процентный пункт, в июне, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Что касается нашего шага по ключевой ставке. Я хочу вам сказать, что и на последнем заседании совета директоров мы рассматривали возможное снижение на 100 базисных пунктов. Я допускаю, что если ситуация будет развиваться как сейчас, вариант снижения на 100 базисных пунктов также будет рассматриваться, безусловно, в числе других альтернатив [в июне]», – приводит ее слова РИА «Новости» в ходе онлайн-пресс-конференции.



«И принимая решение, мы как всегда будем оценивать весь комплекс факторов, всю текущую ситуацию, наши прогнозы по динамике экономики и инфляции, и в том числе будем учитывать и оценивать, как финансовая система, банки могут адаптироваться к большим изменениям ключевой ставки, учитывая, что у них большая доля и кредитов... выданы или получены по фиксированным ставкам. Будем все это оценивать и принимать решение», – отметила Набиуллина.

Напомним, в апреле Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума – на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.