Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.0 комментариев
В финских тюрьмах насчитали десятки граждан России
В финской пенитенциарной системе сейчас находятся 44 гражданина Российской Федерации, из них 12 осуждены за наркотики и шесть – по делам об убийстве, сообщили в финском агентстве по уголовным преступлениям.
В тюрьмах страны содержатся 44 гражданина России, из них 17 находятся под следствием, пояснили в агентстве, передает РИА «Новости».
Ведущий специалист агентства Туомо Халмеенмяки сообщил, что 21 заключенный имеет только российское гражданство, а 23 имеют как российское, так и финское гражданство.
Осужденных россиян в стране сейчас в общей сложности 27 человек.
По данным агентства, 12 граждан России отбывают наказание за преступления, связанные с наркотиками. По делам об убийстве или покушении на убийство в тюрьмах находятся шесть россиян, еще девять человек осуждены за другие преступления.
