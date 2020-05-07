Онищенко заявил, что коронавирус «уже выдыхается»

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выразил мнение, что коронавирус «уже выдыхается».

«Вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим», – приводит слова Онищенко РИА «Новости».

Он также напомнил, что у России свой путь развития ситуации с коронавирусом, однако страна опирается и на международный опыт. «Мы всегда изучаем международную ситуацию и экстраполируем ее на наши реалии, но не копируем. Потому что коронавирус делает поправки на наши региональные особенности и, как показывает статистика, у нас сегодня везде разные уровни распространенности инфекции», – заявил депутат в эфире НСН.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о полном прекращении распространения коронавируса сегодня невозможно вне зависимости от принятых мер, несмотря на все принятые меры. Она также сообщила, что результат нарушения карантинного режима в российских регионах виден через неделю.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД