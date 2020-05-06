Допвыплаты в 5 тыс. рублей перечислены на 1,8 млн детей в России

Дополнительные выплаты в размере 5 тыс. рублей уже выделены на 1,8 млн детей в возрасте до трех лет, для этого потребовалось 9,5 млрд рублей из федерального бюджета, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании с участием президента Владимира Путина.

«Начиная с 17 апреля семьям, имеющим право на материнский капитал, осуществляется ежемесячная выплата в размере 5 тыс. на одного ребенка в возрасте до трех лет. На текущий момент средства уже перечислены семьям на 1 млн 898 тыс. детей. То есть мы из федерального бюджета уже выделили 9,5 млрд рублей на эти цели», – приводятся его слова на сайте Кремля.

Котяков отметил, что для получения данных выплат гражданам достаточно дистанционно направить только одно заявление. «Сделать это можно на портале государственных услуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Подавляющее большинство семей воспользовалось именно таким дистанционным способом подачи заявлений. Сведения, указанные в заявлениях, Пенсионный фонд проверяет в течение пяти рабочих дней и после этого производит назначение соответствующих выплат», – сообщил министр.

По его словам, планируется, что данные выплаты смогут получить более 3 млн 300 тыс. детей. Меры будут охватывать и те семьи, которые до 1 июля 2020 года получат материнский капитал.

«Начиная с 15 апреля мы полностью перешли на автоматизированный беззаявительный принцип предоставления сертификатов на материнский капитал. То есть Пенсионный фонд на основании сведений, которые предоставляют органы ЗАГС о рождении детей, в инициативном порядке оформляет сертификат и направляет его с уведомлением родителям. На текущую дату в таком проактивном режиме мы предоставили материнский капитал уже более чем 66 тыс. семей», – доложил министр.

«С 1 июня, на месяц раньше первоначально запланированного срока, мы начнем предоставлять ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Размер данной выплаты составит 50% от величины прожиточного минимума ребенка в соответствующем регионе, в среднем по России это 5,5 тыс. рублей. Выплаты будут получать семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума [на человека]», – уточнил он.

«Хочу отметить, что на сегодняшний день разработана вся необходимая нормативная база – как на федеральном, так и на региональном уровне. Помимо этого проведена доработка технической платформы, и уже с 20 мая мы начинаем поэтапный прием заявлений на эту выплату. То есть к 1 июня все субъекты Российской Федерации стартуют и начинают принимать данные заявления», – сообщил министр.

По его словам, в федеральном бюджете на данную выплату предусмотрено почти 105 млрд рублей. «В бюджетах субъектов эта сумма составляет 31 млрд рублей. По нашей оценке, до конца года, то есть на ближайшие три месяца, данную выплату получат более 2 млн детей», – добавил министр.

Напомним, в начале апреля президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми. Глава государства сообщал, что родителям детей от трех до семи лет, потерявшим работу, для получения выплат теперь не нужно будет предоставлять справки.

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