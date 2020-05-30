В субботу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром столбики термометров в Москве покажут 16 градусов тепла. К обеду температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь, местами очень сильный дождь и гроза. Ветер прогнозируется северо-восточный, силой 4-6 м/с, с порывами до 18 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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