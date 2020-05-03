Глава Роспотребнадзора не исключила продления ограничений до июня

Ограничительные меры могут быть продлены до июня, если россияне будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если мы сегодня начнем нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А вот если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда», – передает РИА «Новости» заявление Поповой в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Эксперт добавила, что «все может быть», поэтому «нельзя нарушить сегодня».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, как будет проходить послабление режима ограничений.

Сергей Собянин заявлял, что решение о снятии режима самоизоляции в Москве может быть принято после майских праздников, если будет отмечена позитивная динамика по коронавирусу.

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