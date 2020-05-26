МИД обвинил Госдеп в замалчивании собственных проблем с соблюдением ДОН

Госдепартамент замалчивает проблемы с соблюдением Договора по открытому небу со стороны самих США, заявил МИД России.

«К сожалению, в докладе Госдепартамента, как обычно, замалчиваются проблемы с соблюдением ДОН со стороны самих США», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

Перечисляются проблемы Вашингтона с соблюдением договора. Так, в 2015 году США 2не обеспечили безопасное прибытие российского самолета наблюдения Ан-30Б в пункт въезда/выезда» - было отказано в предоставлении необходимого количества транзитных аэродромов. Позиция США по этому поводу так и не изменилась, отмечает МИД.

Кроме того, в 2017 году были отменены остановки для ночного отдыха экипажей самолетов наблюдения на аэродромах дозаправки Робинс и Элсворт, а также Трэвис и Эльмендорф. США также в нарушение ДОН установили максимальную дальность полетов над территорией Гавайских островов с аэродрома дозаправки Хикам. МИД также установил ограничения для наблюдательных полетов над территорией Алеутских островов.

«США в ходе наблюдательных полетов над их территорией устанавливают ограничения по высоте полета самолета наблюдения, не предусмотренные ДОН и противоречащие рекомендациям ИКАО о том, что в целях обеспечения полетов военных самолетов следует вводить специальный режим использования воздушного пространства», – заявили в МИД.

В заявлении также отмечается, что США не стоит надеяться, что они получат данные по Договору по открытому небу после выхода из него.

«Самолет, в отличие от спутника, позволяет «заглянуть под облака». Сложнее придется тем европейским государствам, которые спутниками не располагают. Пожалуй, им едва ли стоит рассчитывать на щедрый поток спутниковых снимков из США. В то же время и Вашингтону вряд ли имело бы смысл надеяться на то, что в случае выхода он сохранит доступ ко всей информации, получаемой в рамках ДОН», – говорится в комментарии.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Россия будет предельно внимательно оценивать ситуацию, но не станет устраивать истерику в связи с выходом США из договора.

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не делать этого.

В МИД России указали, что США даже не собирались обсуждать с Россией претензии по Договору.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении США по ДОН.