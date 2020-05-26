Лавров: Россия не будет устраивать истерику из-за выхода США из ДОН

Россия будет предельно внимательно оценивать ситуацию и не будет устраивать истерику в связи с выходом США из договора по открытому небу (ДОН), заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Что будет дальше? Мы не будем устраивать никакую истерику. Мы предельно взвешенно подойдем к анализу этой ситуации, опираясь, прежде всего, на свои национальные интересы и на интересы наших союзников включая, прежде всего, Республику Беларусь, которая в рамках этого договора вместе с нами образует одну группу стран», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

По его словам, в соответствии с договором предстоят определенные мероприятия: в октябре будет регулярная обзорная конференция действия этого договора.

«В связи с заявлением США о выходе из этого документа предстоит провести чрезвычайную конференцию, которая должна быть созвана не раньше чем через один месяц и не позднее чем через два месяца после того, как такое заявление поступило. Сейчас депозитарии этого договора работают над подбором соответствующих сроков», – сказал Лавров.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не выходить из соглашения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США даже не собирались обсуждать с Россией претензии по Договору. Замглавы МИД Александр Грушко также заявил, что США не предлагали России провести переговоры в связи с выходом из Договора.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении США по ДОН.