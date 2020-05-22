В МИД назвали условие, при котором не будет шансов на спасение ДОН

Если Европа поддержит обвинения США в адрес России, то шансов спасти Договор по открытому небу (ДОН) уже не будет, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Если от той или иной европейской страны услышим, что она, будучи глубоко озабоченной судьбой европейской безопасности и стремясь способствовать ее укреплению и сохранению договора, расскажет нам о том, что Российская Федерация должна выполнить все то, о чем нам сказали американцы, то тогда шансов не будет вообще», – сказал он, сообщает ТАСС.

При этом он подчеркивает, что Договор не умрет после выхода США. «Договор совершенно не мертв, и выход из него США в ноябре текущего года, что я считаю весьма и весьма вероятным с учетом всех объявлений, а главное – по причине такой поведенческой модели Вашингтона в этой сфере, – это не означает, что договор после этого умрет», – сказал Рябков в ходе онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, передает РИА «Новости».

«В отличие от ситуации с ДСНВ, в договоре на сегодняшний день 34 государства. США запустили процедуру выхода, но после их выхода, если он состоится, как об этом объявлено, как об этом решено - я обращаю внимание на то, что данный шаг анонсирован Вашингтоном не как намерение, а как решение, это очень важный нюанс, его нельзя сбрасывать со счетов тоже – тогда в нем останется 33 государства или меньше. Но это все равно не означает, что договор прекратит свое существование», – добавил замглавы МИДа.

Напомним, МИД России в пятницу получил от США ноту о решении выйти из Договора по открытому небу. При этом Москва отказалась выходить из Договора.

В свою очередь Германия и Швеция пожелали США пересмотреть выход из ДОН. Китай увидел угрозу в выходе США из соглашения. Кроме того, Лондон отказался выходить из этого Договора.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором.