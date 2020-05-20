«Единая Россия» подготовила более 300 предложений в план по восстановлению экономики

Взгляд
20 мая, среда  |  Последнее обновление — 19:38  |  vz.ru
Разделы

Рубль научился справляться с мировыми кризисами

Экономисты предполагают вторую волну ослабления рубля этим летомФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Новый мировой кризис не вызвал паники на российском валютном рынке и не оправдал прогнозы аналитиков, предсказывавших падение российской валюты до 100 рублей за доллар. Рубль показал себя довольно стабильным на фоне как коронавируса, так и вызванного пандемией снижения цен на нефть. Уже наметились первые ростки укрепления валюты. Но экономисты опасаются, что летом рубль ждет еще одно испытание. Подробности...
Перейти а раздел…

Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
Перейти а раздел…

Какие тайны выдаст туркам захваченный в Ливии «Панцирь»

Трофейный «Панцирь» власти Триполи успешно превратили в инструмент пропагандыФото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press
В боях на подступах к ливийской столице попала в плен российская самоходная зенитка «Панцирь-С1Э». Ракетно-пушечный комплекс стал трофеем армии, воюющей при поддержке турецких интервентов. Смогут ли турки извлечь ценные сведения из захваченного «Панциря», разобрав его до винтика? Как вообще в России налажена система защиты боевой современной техники от попадания в руки потенциального неприятеля? Подробности...
Перейти а раздел…

Борис Грызлов: Украина в марте резко сменила свой курс

Фактический саботаж Минского процесса со стороны Киева длится с самого начала, считает ГрызловФото: Михаил Метцель/ТАСС
«До марта этого года казалось, что со стороны Украины становится меньше театральщины. Но после встречи 11 марта пошел мощный откат назад», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов. Он рассказал о том, почему Киев саботирует выполнение мирных соглашений, и о том, как коронавирус отразился на переговорах по Донбассу. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Лучше рискнуть и попробовать, чем быть «умным»

Антон Любич, экономист
Кремниевая долина – это «футбол». Это главное технологическое «футбольное» поле планеты, куда съезжаются, чтобы реализовать мечту и изменить мир. Сколько побеждает в этой гонке? Тысячные доли процента. Сколько падает, калечится и страдает? Подавляющее большинство. Подробности...

Если на Украине что-то меняется, то не в лучшую сторону

Андрей Манчук, политолог
События начала этой недели показали, кто является настоящей властью на Украине. И это не президент Зеленский. Националисты добились, по сути, оправдания убийцы Стерненко и покаяния журналиста Гордона. Подробности...

В России неравенство переживается острее

Герман Садулаев, писатель, публицист
Перед всем миром стоит сейчас одна общая проблема: неприемлемо высокий уровень социально-экономического неравенства. Неравенства между странами, между регионами и между гражданами в каждой из стран. Само по себе оно не рассосется. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
    Перейти а раздел…

    Пентагон на войне с китайской цензурой

    Как глава офиса Зеленского изменил родине

    Как человечество учится выводить самолеты в космос

      Перейти а раздел…

      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
      Подробности...

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...

      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Как изменилось ваше отношение к Зеленскому за год его пребывания на посту президента Украины?
          • Улучшилось

          • Ухудшилось

          • Не изменилось

          Минздрав предлагает продавать алкоголь только с 21 года. А вы в каком возрасте впервые попробовали спиртные напитки?
          • До 12 лет

          • С 12 до 16 лет

          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

          • После 21 года

          • Никогда не пробовал

          В Стерлитамаке снесли памятник Колчаку. А нужны ли в России монументы белогвардейцам?
          • Да, и нужно возводить новые

          • Нет, но уже имеющиеся сносить не надо

          • Нет, нужно все снести

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:«Северный поток» освободили от Газовой директивы Евросоюза
              Собянин объяснил высокую смертность от коронавируса в МосквеПорошенко назвал сфабрикованной запись его «телефонного разговора с Байденом»Вашингтон отреагировал на выход Палестины из соглашений с США и ИзраилемВ США ученую уволили за отказ занижать данные по коронавирусу
              Москва заявила о «новом дыхании русофобии» на Украине при ЗеленскомДоктор Мясников объяснил свои слова о смерти от коронавирусаПремьер Греции назвал дату начала турсезонаТурция отменила обязательную изоляцию в обсерваторах для туристов
              Появилась возможность обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции в Москве онлайнПоловина украинцев назвали ошибкой запрет российских соцсетей«Северная верфь» анонсировала спуск на воду фрегата «Адмирал Головко»В США впервые разрешили разрезать обломки «Титаника»

              Главная тема


              Какие тайны выдаст туркам захваченный в Ливии «Панцирь»

              рынок газа


              Суд отклонил иски о соответствии «Северного потока – 2» законодательству ЕС

              «лучше дышит тело»


              Онищенко оценил поступок тульской «медсестры в бикини»

              «не укусишь»


              Соловьев вступился за Мясникова

              Видео

              минские соглашения


              Борис Грызлов: Украина в марте резко сменила свой курс

              достижения и провалы


              Пять главных тенденций первого года президентства Зеленского

              стабильная валюта


              Рубль научился справляться с мировыми кризисами

              Внутренние противоречия


              Коронавирус грозит уничтожить целую страну ЕС

              Первенство родной страны


              Андрей Перла: Мы слишком привыкли, что можем быть только догоняющими

              те, кто важны


              Игорь Мальцев: Эпидемия показала, кто чего стоит

              Актуальные вопросы


              Геворг Мирзаян: Москве придется вспомнить о Ближнем Востоке

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Как изменилось ваше отношение к Зеленскому за год его пребывания на посту президента Украины?

              «Единая Россия» подготовила более 300 предложений в план по восстановлению экономики

              20 мая 2020, 19:28

              Версия для печати

              В «Единой России» подготовили более 300 предложений, готовых для работы и реализации, в общенациональный план по восстановлению экономики, сообщил во время заседания федеральной рабочей группы партии секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

              «Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затронул все сферы жизнедеятельности. Для того, чтобы максимально оперативно и безболезненно начать восстановление и добиться поступательного роста нужны новые подходы и нестандартные решения», – приводятся его слова на сайте «Единой России».

              Он озвучил ряд инициатив, которые партия намерена предложить президенту Владимиру Путину и правительству России. Среди них – кардинальное снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, оказание им мер прямой финансовой поддержки, упрощение процедуры и порядка изменения критериев отнесения к субъектам МСП.

              Другая часть мер касается повышения доступности жилья для граждан. В частности, Андрей Турчак остановился на необходимости развития рынка индивидуального жилищного строительства – по подсчетам экспертов, за пять лет спрос вырастет до трех миллионов семей.

              «При проектировании объектов мы должны заблаговременно предусматривать возможность совместного использования зданий и сооружений. Не строить отдельно дом культуры, детский сад, службу занятости, центр поддержки предпринимательства, а делать это под одной крышей. Создавать так называемые социокультурные комплексы. Это позволит минимизировать государственные расходы, что особенно важно для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. То же касается и медицинских учреждений. При проектировании надо закладывать возможность перепрофилирования в случае возникновения чрезвычайных эпидемических ситуаций», – сказал Андрей Турчак.

              Отдельный блок – взаимодействие регионов с федеральным центром и между собой. Во-первых, члены рабочей группы «Единой России» предложили выделять деньги из федерального бюджета не только на строительство, но и содержание объектов капитального строительства. Регионы зачастую не могут найти на это средства в местном бюджете. Во-вторых – необходимо развивать макрорегионы, которые могли бы, к примеру, строить дороги общими усилиями, а не в границах субъекта.

              Особое внимание на фоне пандемии коронавируса и проблем, которые она обнажила, члены рабочей группы уделили изменениям в системе здравоохранения.

              «В первую очередь, мы с вами должны защитить наших врачей. В частности, разработать федеральный стандарт безопасности работы медиков всех уровней. Он должен касаться управленческих решений, маршрутизации пациентов, мер по недопущению инфекционных вспышек в медицинских организациях», – сказал Андрей Турчак.

              Кроме того, предлагается изменить систему оплаты труда медработников – создать единый подход к формированию допвыплат. А также предусмотреть возможность предоставления жилья врачам по договорам соцнайма с последующей приватизацией.

              Еще одно направление – принятие закона «О биологической безопасности Российской Федерации».

              «Важно впредь исключить случаи дефицита аппаратов ИВЛ, лекарств, средств индивидуальной защиты. Мы предлагаем создать оперативный запас лекарств, медицинских изделий и оборудования, предусмотрев его регулярное обновление. Законодательно обеспечить возможность «переброски» лекарств из учреждения в учреждение, и даже в другой регион», – сказал Андрей Турчак.

              Часть предложений касается образования. Члены рабочей группы партии, в частности, предложили законодательно закрепить понятие дистанционного образования – чтобы максимально освободить учителей от бумажной работы. А также – включить в общенациональный план обеспечение школьников компьютерами для образования на дому. Напомним, «Единая Россия» совместно с Минпросвещения и Агентством стратегических инициатив проводит акцию «Помоги учиться дома». Школьникам и педагогам с начала пандемии уже передали порядка 250 тысяч ноутбуков и планшетов, чтобы они могли продолжить учебу удаленно.

              Трудовое законодательство тоже требует корректировок – рынок труда должен быть более гибким. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев предложили зафиксировать право сотрудника «на удаленке» оставаться оффлайн. В том случае, если производственная необходимость или чрезвычайные ситуации заставят нарушать это право, предлагается оплачивать такой труд по аналогии со сверхурочными работами.

              Секретарь Самарского регионального отделения «Единой России», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил внести поправки в Налоговый кодекс, согласно которым региональные власти получат право самостоятельно принимать решение о продлении действия режима единого налога на вмененный доход для малого и среднего бизнеса. Директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева призвала сделать более прозрачными и понятными правила продления ограничительных мер или закрытия отдельных отраслей. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что бизнесу требуется поддержка в посткризисный период – для этого должны формироваться новые финансовые инструменты – например, бессрочные облигации. Гендиректор ООО «Сплат Глобал» Евгений Демин остановился на необходимости налоговых каникул для новых организаций при условии своевременной сдачи отчетности.

              «Мы считаем, что забота о каждом гражданине, предпринимателе, враче, учителе нашей страны должна стать приоритетом государства на ближайшую перспективу. Именно на это нацелены предложения, подготовленные участниками нашей рабочей группы. Хочу подчеркнуть, что они не исключают, а дополняют проект общенационального плана, который готовится правительством. И работают на достижение стратегических задач развития страны, во главе которых – человек и его благополучие», – резюмировал Андрей Турчак.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............