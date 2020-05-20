Сын хоккеиста Соколова отверг обвинения в убийстве матери

Старший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова не признал вину по делу об убийстве матери и покушении на убийство младшего брата, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сообщил, что подсудимый «в содеянном не признался».

Уголовное дело рассматривается судом вместе с ходатайством о принудительном лечении фигуранта.

Адвокат старшего сына хоккеиста Яков Афанасьев сообщил, что в рассмотрении дела взят перерыв в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса.

13 июля прошлого года в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области произошло убийство супруги Соколова Ирины. На месте происшествия также был обнаружен старший сын Соколова с телесными повреждениями, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ходе расследования дела было установлено, что молодой человек 13 июля 2019 года, «страдая психическим расстройством и не осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий», нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, а затем своему брату 2004 года рождения, который оказал сопротивление и выжил.

Максим Соколов – бывший вратарь, член олимпийской сборной России на Играх в Турине в 2006 году. Он является серебряным (2002 год) и бронзовым (2005) призером чемпионатов мира в составе сборной России. Соколов также выступал за петербургский СКА. Соколову 47 лет, он завершил карьеру профессионального хоккеиста и стал тренером в 2014 году.