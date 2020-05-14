Лукьянов: Мировая система постепенно погружается в анархию

Существующий мировой порядок «осыпался» под воздействием пандемии, но не из-за нее. Те тренды, которые и раньше были на повестке, в частности национальный эгоизм и агрессивное экономическое поведение, лишь усилились. Об этом заявил политолог Федор Лукьянов, выступая на презентации доклада Валдайского клуба «Не одичать в «осыпающемся мире».

«Два года назад мы выпустили доклад, в котором констатировали, что существующий мировой порядок осыпается. Этот доклад вызвал большой резонанс, так как некоторые считали, что мы сгущаем краски», – отметил директор по научной работе Фонда клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

По мнению политолога, то, что происходит в отношениях между мировыми державами теперь, подтверждает – мир действительно «осыпается». Причем пандемия COVID-19 лишь подхлестнула прежние тенденции: рост национального эгоизма, возрождение агрессивных форм экономического поведения (которое ярче всего проявляется в торговой войне США и Китая), превращение информации в инструмент контроля и противостояния и тому подобное.

«Мир уже перешел грань неуправляемости процессов – эти наши предположения оправдываются. Мировая система постепенно погружается в анархию, когда все игроки начинают руководствоваться своими интересами», – подчеркнул Лукьянов.

Свои выводы эксперт представил в четверг на презентации нового внеочередного специального доклада Валдайского клуба под названием «Не одичать в осыпающемся мире». Заседание клуба, на котором был представлен доклад, и где Лукьянов выступил модератором, прошло в онлайн-режиме.

Специальным гостем презентации стал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Высокопоставленный дипломат согласился с основными выводами экспертов «Валдая». По его мнению, пандемия не снизила геополитическую напряженность, а наоборот, обострила идеологическое и информационное противостояние.

«Мы призывали американские власти более ответственно подойти к проблематике финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не устраивать и на этой площадке некое сведение политических, а точнее геополитических счетов», – напомнил замминистра. При этом США продолжают «упрекать Китай в том, что что-то было предпринято несвоевременно, неправильно, неадекватно в течение всего периода борьбы с вирусом», констатировал Рябков. Напомним, что в четверг Дональд Трамп пригрозил полностью разорвать отношения США с Китаем.

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«Дата онлайн-саммита «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН, которое мыслится как мероприятие для рассмотрения тематики COVID-19 и ряда связанных с этим вопросов, по-прежнему не согласована», – посетовал Рябков.

Международные институты продемонстрировали свою неэффективность во время пандемии, в свою очередь заметил Томас Грэм, почетный научный сотрудник американского Совета по международным отношениям.

«Во время кризиса мы практически не видели никаких признаков объединения мирового сообщества, международных организаций. На видеосаммите G-20 в конце марта было много риторики, но мало конкретных действий», – указал американский аналитик. По мнению Грэма, в ситуации пандемии ВОЗ делала все возможное для борьбы с распространением вируса, но международная структура оказалась втянута в противостояние США и КНР, что снизило эффективность работы самой ВОЗ.

«Мы так и не увидели мирового лидера – ни на уровне стран, ни на уровне отдельных людей. Казалось, что лидером могут стать США, но произошло усиление Китая и России, и эту роль США утратили. Я согласен с авторами Валдайского доклада, что рост конкуренции между США и Китаем повлияет на миропорядок в будущем», – считает Грэм.

Американо-китайское противоборство стало наиболее серьезной угрозой и для ООН, в свою очередь констатировал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Мы с коллегами пришли к выводу, что после 1945-го – года создания универсальной системы ООН и ее главного органа, Совета Безопасности – человечество ничего лучше не придумало. Пять ядерных держав объективно являются недостижимо сильнее всех остальных государств мира, и это справедливо, что они обладают большими правами». Однако сейчас два члена Совбеза ООН и два члена «ядерного клуба», США и КНР, оказались вовлечены в противостояние, которое, вероятнее всего, сохранится и в ближайшем будущем.

«Это будет опаснее холодной войны, поскольку США и Китай пересекаются во многих сферах, и этим противостоянием сложно управлять», – считает Бордачев.

В представленном в четверг докладе отмечается: «Эра либерального мирового порядка (конец 1980-х - середина 2010-х годов) завершена». По мнению экспертов «Валдая», «иллюзия, будто государство может исчезнуть из мировой политики, уступив место трансграничным наднациональным субъектам, окончательно рассеялась». Авторы доклада прогнозируют: роль суверенных государств в этой связи будет повышаться. В чрезвычайных обстоятельствах именно государство справляется с задачей по спасению жизней своих граждан, что и доказали события этого года.

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