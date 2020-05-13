Политолог: Объединения Архангельской области с НАО - это не поглощение крупным регионом мелкого

При объединении Архангельской области с Ненецким автономным округом речь идет не о поглощении, а об объединении ресурсов, чтобы придать динамику социально-экономическому развитию региона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В среду Архангельская область и НАО подписали меморандум об объединении.

«Это процесс не поглощения более крупным более мелкого. Это процесс объединения, процесс синергии, процесс объединения ресурсов, возможностей для того, чтобы принципиально кратно увеличить динамику социально-экономического развития нового укрупненного региона. В первую очередь, экономическая целесообразность. С точки зрения экономики – в этом и смысл укрупнения регионов – здесь выигрывают все – нельзя сказать, что кто-то больше, кто-то меньше», – сказал директор неправительственной организации «Международный институт новейших государств» Алексей Мартынов.

Политолог напомнил, что укрупнение регионов в России происходит не в первый раз. «Этот процесс никакой суеты не терпит – очень много нюансов, очень много тонкостей. Здесь действительно невозможны никакие директивные подходы, потому что это связано с жизнью, с судьбой людей, с их самосознанием, с разнообразными нюансами, региональными особенностями», – подчеркнул эксперт.

Мартынов добавил, что интригой остается название нового региона. «Этот вопрос тоже имеет смысл выносить на предстоящий референдум. Для жителей объединяющихся регионов это имеет важное значение. Думаю, что в ближайшее время состоится референдум. Возможно, он будет объединен с Единым днем голосования, который также затрагивает эти регионы. Этот процесс – закономерный итог многолетней дискуссии, многолетнего стремления друг к другу», – сказал собеседник.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум, договорившись о начале объединения регионов. Этот вопрос должен быть вынесен на референдум, дата которого пока не определена.

НАО одновременно является самостоятельным субъектом и входит в состав Архангельской области. О возможном объединении говорится с начала апреля.