Архангельская область и Ненецкий автономный округ подтвердили намерение объединиться

Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подтвердил сообщения о решении объединить регион с Архангельской областью.

«Это не фейк. Действительно, интеграционные процессы идут», – подтвердил он радиостанции «Говорит Москва».

Бездудный добавил, что более полная информация появится после обеда.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. Референдум запланирован до конца года.

Еще в начале апреля сообщалось, что Архангельская область и Ненецкий автономный округ могут объединиться в один регион, который, вероятно, возглавит Александр Цыбульский, назначенный президентом Владимиром Путиным на должность врио губернатора Архангельской области.