Разин обвинил власти Украины в смерти солистки «Фристайла»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил украинские власти в смерти солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо.

По его словам, власти не давали ему возможности посещать певицу или переводить ей деньги.

«Последней моей просьбой было обращение к Владимиру Зеленскому, как к артисту. Я умолял его пропустить меня к ней, дать возможность как-то оказать помощь», – передает РИА «Новости» слова Разина.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что советская и украинская певица, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.