По факту избиения историка в Москве возбуждено уголовное дело

Следователи в Москве возбудили уголовное дело после избиения 81-летнего старшего научного сотрудника РАН Владислава Назарова, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи «умышленное причинение легкого вреда здоровью», – передает РИА «Новости» слова Ивановой.

Как ранее сообщал ВЗГЛЯД, 81-летний историк Владислав Назаров пострадал во время конфликта на Плющихе в Москве с другим пожилым человеком. По факту инцидента в Москве началась проверка, после чего глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.