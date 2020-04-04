Правительство одобрило выделение средств на помощь оставшимся за границей россиянам

Правительство одобрило выделение МИД средств из резервного фонда бюджетных ассигнований для помощи россиянам, которые не смогли вернуться на родину из-за коронавируса.

Об этом сообщается на сайте правительства России.

Принятие проекта распоряжения позволит выделить МИД России из резервного фонда правительства средства на оплату проживания российских граждан, находящихся на территории иностранного государства, которые не имеют возможности оплатить данные расходы.

Также средства пойдут на продление срока действия документов, на основании которых россияне находятся на территории иностранного государства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что оставшиеся за границей россияне получат помощь.

До этого оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что с 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу россиян на родину.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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