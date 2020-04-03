Эрнест Мацкявичюс провел онлайн-урок для участников конкурса «Большая перемена»

Телеведущий Эрнест Мацкявичюс провел онлайн-урок журналистского мастерства для школьников в сообществе «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте».

Телеведущий поделился секретами профессии, рассказал, как стать хорошим журналистом и какими навыками он должен обладать, а также о том, как следует готовиться к интервью и как расположить к себе собеседника.

«Журналистом невозможно стать, если вы человек равнодушный. Пожалуй, неравнодушие – ключевое качество, которое необходимо для того, чтобы быть успешным в нашей профессии. Если вы человек неравнодушный – вы не можете пройти мимо несправедливости, мимо чужой беды. Если вам по-настоящему интересен мир, в котором вы живете, а самое главное, люди, с которыми вы встречаетесь, тогда у вас все обязательно получится», – сказал Эрнест Мацкявичюс в ходе онлайн-урока, запись которого опубликована во «ВКонтакте».

Одно из тематических направлений Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», который стартовал 28 марта, – новые медиа («Расскажи о главном»). О том, как создать интересный контент в социальных сетях и о современных направлениях журналистики школьникам расскажут телеведущие, журналисты, специалисты в сфере коммуникаций и популярные блогеры.

Конкурс «Большая перемена» – это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПремена.онлайн до 22 июня.

Тематические направления конкурса: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет оценка навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире (например, умение вести коммуникацию и способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях).

Дистанционный этап конкурса проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. Во вторник, 31 марта, стартовал первый этап конкурса – тестирования. На конкурс поступило свыше 30 тыс. заявок. При этом присоединиться к конкурсу школьники могут по 22 июня, все задания будут доступны. После конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, а затем – очные соревнования и финал, который состоится в октябре.

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года.

Учащиеся 10-х классов получат денежный приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап; до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 млн рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк России, Mail.ru Group.