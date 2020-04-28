Финал шоу «Маска» установил рекорд по просмотрам

Финал музыкального шоу «Маска», состоявшийся в воскресенье на НТВ, получил фантастические эфирные показатели и позволил каналу достичь максимального рейтинга с 2011 года.

Доля девятого, финального выпуска первого сезона достигла значения 28,5%, а рейтинг – 10,7% в аудитории старше 18 лет, говорится в сообщении канала.

В кульминационный момент снятия маски победителем проекта доля среди зрителей старше 18 лет составила 38,0%. В аудитории от 14 до 44 лет шоу получило рейтинг 5,6 % и долю 23,4%, а в момент объявления победителя – 30,6%.

С момента запуска шоу неоднократно возглавляло топы всех эфирных событий как в аудитории «все 18+», так и среди молодых зрителей от 14 до 44 лет.

Напомним, в последний раз в эфире НТВ рейтинга 10,7% в аудитории «все 18+» достиг сериал «Глухарь. Возвращение» 27 октября 2011 года.

В воскресном выпуске «Маски» были раскрыты личности всех четырех финалистов: под маской Попугая скрывалась солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева, под маской Оленя – народная артистка России Лариса Долина, а в роли Волка оказалась экс-солистка группы «Сливки» Карина Кокс. Победителем проекта, снявшим маску Льва, стал певец Анатолий Цой (TSOY).