Лавров заявил о ставших популярными в период пандемии идеях России

Идеалы, продвигаемые Россией до пандемии коронавируса, в нынешних условиях подтверждают свою востребованность, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Те идеалы, которые мы продвигали до вспышки инфекции коронавируса, становятся все более и более востребованными. Не то, чтобы мы подвергали критике сам принцип демократии. Мы подчеркивали, что классическая система либеральной демократии, либеральной идеологии, тем более неолиберальных подходов, которые предполагают абсолютизацию всего того, что является желанием, достоянием личности, себя сегодня серьезно исчерпала в условиях, когда взаимосвязанность современного мира разрушила границы, в том числе и для угроз таких, как терроризм, наркотрафик, организованная преступность, а теперь еще и заразные болезни», – заявил Лавров в эфире Первого канала, передает ТАСС.

В пятницу президент Владимир Путин поручил МИД наладить контакты с иностранными партнерами для борьбы с коронавирусом. Глава государства отметил, что практически все иностранные партнеры изъявляют желание работать совместно, предлагают свои услуги и различные варианты этого сотрудничества по разным направлениям.