Жителю Нижневартовска грозит штраф за попытку сделать шашлыки на балконе

На жителя девятиэтажки в Нижневартовске составили административный протокол за попытку сделать шашлыки на балконе, сообщает управление МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«На месте пожарные не увидели ни дыма, ни огня. Заявитель сообщил, что заподозрил возгорание в квартире на пятом этаже. Она была заперта», – говорится в сообщении ведомства.

Позже открыл мужчина, который сказал, что у него ничего не горит. Пожарные прошли на балкон и обнаружили там мангал, который он пытался зажечь.

По факту нарушения требований пожарной безопасности дознаватель МЧС провел с жильцом профилактическую беседу и возбудил административное дело. Мужчине грозит штраф до 3 тыс. рублей.

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