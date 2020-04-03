Самые нелепые попытки обойти самоизоляцию

В Санкт-Петербурге задержали молодого человека, продававшего спецпропуска, которые якобы дают возможность свободно находиться на улице во время действия режима самоизоляции. Каждая «справка» стоила тысячу рублей. Были и желающие их купить, притом что городские власти таких пропусков не требуют.