США до сих пор не предоставили данные о местонахождении российских школьников

До сих пор не установлено местонахождение около 40 российских школьников, уехавших в США в рамках программы обмена, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Американская сторона до сих пор не предоставила полный список детей, которые застряли в США из-за приостановки программы обучения, пояснила представитель ведомства, передает РИА «Новости».

«Наших подростков в США могло оказаться гораздо больше 80. Нам известны имена 42 (школьников), из них восемь уже вернулись в Россию, а 34 остаются в США и разбросаны по всей стране. Многие из них хотят быстрее попасть домой», – отметила дипломат.

При этом есть некоторые дети, считающие себя в безопасности в США, они планируют остаться в стране до конца запланированного срока отъезда в мае-июне 2020 года, пояснила Захарова.

Москва делает выводы из предоставления американскими властями недостаточной помощи в розыске школьников, добавила она.

Ранее посол в США обвинил американские власти в затягивании передачи сведений о российских детях.

14 апреля стало известно, что МИД России устанавливает местонахождение российских школьников, вывезенных в США по образовательным программам без ведома властей. Госдепартаменту США и американскому посольству в Москве сделаны соответствующие демарши.

Глава ведомства Сергей Лавров сообщил, что ведомство обратилось в Минпросвещения России для опроса школ, ученики которых могут быть заблокированы в США.