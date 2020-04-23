Глава академии имени Кирова ушел в отставку после заражения курсантов

Руководитель Военно-медицинской академии имени Кирова покинул должность после заражения курсантов коронавирусом, сообщили в Минобороны.

С началом пандемии коронавируса в мире в академии приступили к профилактическим мерам, развернули инфекционный центр, но руководство учреждения допустило «просчеты», отметили в Министерстве обороны, передает РИА «Новости».

Из-за просчетов в «организации барьерных и профилактических мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий» не получилось избежать инфицирования части курсантов, пояснили в Минобороны. Сколько именно курсантов инфицировано, не сообщается.

«С учетом данного факта, по результатам инспекции комиссии Минобороны России начальник академии Александр Яковлевич Фисун освобожден от должности... [Он] написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию», – добавили в ведомстве.

Фисун являлся главой академии с февраля 2018 года. Он заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, у него более 20 лет опыта клинической работы. Фисун также является автором свыше 350 научных работ.

Ранее Минобороны сообщило, что у девяти курсантов Военного университета выявлен коронавирус, ведомство опровергло слухи о том, что учащихся якобы «не лечат».

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