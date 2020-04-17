Лукашенко поручил возобновить учебу в школах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил начать учебный процесс в школах со следующей недели и постепенно «втянуть» в него детей.

«Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем... ОРВИ уже закончились», – цитирует БелТА главу государства.

Лукашенко считает, что если дети имеют возможность заниматься в школах, а эпидемиологическая ситуация благоприятна, то «пусть занимаются».

По его словам, надо «раскручивать» учебный процесс. Он отметил, что на медленное «втягивание» детей в образовательный процесс уйдет неделя.

Сроки весенних каникул в школах Белоруссии из-за коронавируса были продлены по 11 апреля включительно. Позже минобразования объявило о еще одном продлении каникул – по 18 апреля включительно.

Ранее Лукашенко назвал коронавирус хорошим уроком для наркоманов и «курцов».

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