В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 14 человек с новой коронавирусной инфекцией, среди них – пациенты от 29 до 88 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«В Москве скончались 14 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших – пациенты от 29 до 88 лет», – говорится в сообщении штаба.

«У 29-летнего и 39-летнего мужчин установлен диагноз «двусторонняя субтотальная вирусно-бактериальная пневмония с геморрагическим компонентом». Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом», – уточнили в штабе.

В России за сутки подтвердили 3 тыс. 448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране возросло до 27 тыс. 938 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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