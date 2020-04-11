Собянин заявил о необходимости проводить тесты на коронавирус за сутки

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что поставлена задача проводить тесты на коронавирус в течение 24 часов.

«Поставлена задача проводить тестирование как можно быстрее, в течение 24 часов. Время подтверждения диагноза при #covid19 чрезвычайно важно для назначения правильного лечения. Результаты лабораторного тестирования оцифровываются и поступают в единую систему – ЕМИАС», – сообщил Собянин во «ВКонтакте».

Он добавил, что в Москве каждый день проводят около 18 тыс. тестов на коронавирус, скорость тестирования продолжают развивать.

«На базе НИИ скорой помощи Склифосовского развернута достаточно мощная лаборатория. Она тоже будет модернизироваться и дополняться новым оборудованием. Сейчас тут делают 2 тыс. тестов в день, а в ближайшие полторы недели доведут их количество почти до 4 тыс.», – отметил глава города.

Ранее в субботу мэр Москвы заявил, что результаты тестов на коронавирус необходимо оцифровать и внести в единую базу, даже если тесты проведены в частных лабораториях.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.