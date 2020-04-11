Москва отреагировала на угрозу Трампа «вирусными» санкциями

В Москве обратили внимание на указ президента США Дональда Трампа, предполагающий введение санкций в отношении стран, откладывающих эвакуацию своих граждан из Соединенных Штатов, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

В комментарии РИА «Новости» представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что с «содержательной стороной этого сигнала» еще предстоит разобраться.

«Пока конкретики мало, но в любом случае сейчас не тот момент, когда нужно обращаться по любому поводу к санкционному инструментарию», – подчеркнул Рябков.

По словам замглавы МИД, международное сообщество «видит негативную роль санкционных методов и приемов в нынешней обстановке», когда рестрикции ведут к ухудшению положения простых людей, а не к «изменению поведения правительств», как заявляют в Вашингтоне. В этом контексте санкции США вызывают все большее неприятие, добавил высокопоставленный российский дипломат.

«Но что касается конкретно этого предупреждения, сигнала – будем с этим разбираться», – резюмировал Рябков.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому в условиях пандемии коронавируса могут вводиться санкции против стран за отказ принимать своих граждан из Америки или за затяжку этого процесса. В Белом доме считают, что такие страны создают «неприемлемые риски» для американцев.

Американист Александр Домрин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что намерение Трампа нарушает международное право. Тем не менее, у президента США есть возможность их ввести, констатировал эксперт.

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