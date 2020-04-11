Москва отреагировала на угрозу Трампа «вирусными» санкциями

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11 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 18:21  |  vz.ru
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Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой

Экспортеры нефти договорились о небывалом сокращении добычи Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani
Новая нефтяная сделка в рамках ОПЕК+ является экстраординарным соглашением. Мало того, что экспортеры нефти договорились о беспрецедентном объеме сокращении добычи, в разы превышающем предыдущие квоты. Так еще и широта охвата возросла. Впервые в истории к ОПЕК+ присоединились США и еще пять стран, не входящих в картель. Почему же нефть не взлетела к 60 долларам? Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Врачи просят помощи у россиян

Пик заболеваемости COVID еще не пройден, считают врачиФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Большинство россиян соблюдает режим самоизоляции, говорят социологи. Тем не менее в последние дни на улицах городов все больше машин и людей. Хорошая погода может спровоцировать россиян на массовый выезд за город на пикники в выходные. При этом вирусологи предупреждают: пик заболеваемости еще не пройден, и предстоящие дни очень важны в борьбе с коронавирусом. Подробности...
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Американская военная мощь сдается перед коронавирусом

На авианосце «Теодор Рузвельт» идут проверки экипажа на коронавирусФото: Chief Mass Communication Specialist
Matthew R. White/US Navy/Reuters
Судя по последним сообщениям из Вооруженных сил США, подтверждаются наихудшие для американцев подозрения – коронавирус наносит серьезный удар по американской военной мощи. Самым слабым звеном оказались Военно-морские силы, в том числе авианосцы. Почему они подверглись наибольшему удару – и каких последствий стоит ожидать для всего военного потенциала Соединенных Штатов?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва не осталась в стороне и активно поддерживает Италию, США, Сербию и другие страны в борьбе с коронавирусом. Но не потому, что может – а потому, что должна. Не этим странам, а самой себе. Подробности...
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Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

Дмитрий Родионов, политолог
Конечно, в такие случайности поверить сложно. Но они случаются. Мистики попытаются объяснить все волей высших сил: мол, не стоило полякам соваться в Смоленск, хотели устроить парад на костях – получили новые кости. Но, тем не менее, это случайность. Подробности...
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Коронавирус открыл элитам простые истины

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! Подробности...
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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              Москва отреагировала на угрозу Трампа «вирусными» санкциями

                 11 апреля 2020, 17:48
              Фото: Максим Блинов/РИА Новости
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
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              В Москве обратили внимание на указ президента США Дональда Трампа, предполагающий введение санкций в отношении стран, откладывающих эвакуацию своих граждан из Соединенных Штатов, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

              В комментарии РИА «Новости» представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что с «содержательной стороной этого сигнала» еще предстоит разобраться.

              «Пока конкретики мало, но в любом случае сейчас не тот момент, когда нужно обращаться по любому поводу к санкционному инструментарию», – подчеркнул Рябков.

              По словам замглавы МИД, международное сообщество «видит негативную роль санкционных методов и приемов в нынешней обстановке», когда рестрикции ведут к ухудшению положения простых людей, а не к «изменению поведения правительств», как заявляют в Вашингтоне. В этом контексте санкции США вызывают все большее неприятие, добавил высокопоставленный российский дипломат.

              «Но что касается конкретно этого предупреждения, сигнала – будем с этим разбираться», – резюмировал Рябков.

              Напомним, накануне президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому в условиях пандемии коронавируса могут вводиться санкции против стран за отказ принимать своих граждан из Америки или за затяжку этого процесса. В Белом доме считают, что такие страны создают «неприемлемые риски» для американцев.

              Американист Александр Домрин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что намерение Трампа нарушает международное право. Тем не менее, у президента США есть возможность их ввести, констатировал эксперт.

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