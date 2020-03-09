Индексы США закрылись падением на 6,3-6,9%

Ключевые индексы значительно снизились в понедельник по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений из-за распространения коронавирусной инфекции и снижения стоимости нефти.

Американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2013,45 пункта (7,78%) и остановился на отметке 23851,33 пункта, передает ТАСС.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 225,81 пункта (7,60%) и оказался на отметке 2746,56 пункта.

Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 624,94 пункта (7,92%), до 7950,68 пункта.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, почему резко падают курс рубля и цены на нефть.

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