В Москве третий день подряд установлен температурный рекорд

В понедельник температура в Москве поднялась до плюс 11,3 градуса, это рекордный показатель для 9 марта за всю историю метеонаблюдений, сообщили в метеобюро Москвы и Московской области.

Это на 1,3 градуса выше прежнего рекорда, установленного в 2017 году, передает «Интерфакс».

Температурные рекорды устанавливаются в Москве третьи сутки подряд. 7 марта воздух прогрелся до 12 градусов, 8 марта – до 8,6 градуса. 6 марта температурный рекорд был повторен, плюс 6,5 градуса.

Накануне сообщалось, что в регионах Южного федерального округа установилась практически летняя погода – до 21 градуса тепла.

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