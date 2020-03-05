Помпео раскритиковал решение МУС расследовать военные преступления в Афганистане

Госсекретарь США Майк Помпео высказался о решении Международного уголовного суда (МУС) разрешить расследование о военных преступлениях в Афганистане.

«Сегодня утром апелляционная палата МУС разрешила расследование активности «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация – прим. ВЗГЛЯД) и персонала США в Афганистане. Это поразительное решение безответственного политического института, который прикидывается правовым органом», – сказал Помпео, передает RT.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон «подписал историческое мирное соглашение в Афганистане, которое стало лучшим шансом на мир», а правительство страны «просило МУС не следовать подобным путем».

«У МУС другие цели... Мы примем все необходимые меры, чтобы защитить своих граждан от этого предательского, незаконного так называемого суда», – заключил Помпео.

В субботу спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад от имени Вашингтона заключил мир с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). США также пообещали снять санкции с членов этого движения и вывести войска из Афганистана.

В этот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что возвращение американских военнослужащих из Афганистана начнется незамедлительно.

В среду США нанесли авиаудар по боевикам «Талибана» в афганской провинции Гильменд.