США нанесли авиаудар по боевикам «Талибана» в афганской провинции Гильменд

ВС США сообщили о нанесении первого за 11 дней авиаудара по боевикам радикального движения «Талибан» в Афганистане.

«США 4 марта нанесли авиаудар по боевикам движения «Талибан», которые проводили активные атаки на КПП афганских вооруженных сил в уезде Нахр-е-Сарадж в провинции Гильменд. Это был оборонительный удар, необходимый для срыва атаки. Это был наш первый удар по талибам за 11 дней», – передает РИА «Новости» сообщение представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта.

Он добавил, что ВС США призывают талибов «прекратить ненужные нападения и придерживаться обязательств».

Между тем спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что авиаудар США по талибам нарушает соглашение между Вашингтоном и движением, которое не нарушало своих обязательств по договору, подписанному в Дохе.

«Это однозначно нарушает соглашение в Дохе, потому что талибы не брали никаких обязательств в отношении афганского правительства, а только в отношении США и не нарушали их до сих пор», – сказал Кабулов.

Напомним, в субботу спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад от имени Вашингтона заключил мир с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). США также пообещали снять санкции с членов этого движения и вывести войска из Афганистана. Трамп объяснил, зачем Белый дом пошел на этот шаг.

В этот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что возвращение американских военнослужащих из Афганистана начнется незамедлительно.