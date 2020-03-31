Названы сроки установления способной «затормозить» распространение коронавируса погоды

Жаркая и сухая погода, которая способна «затормозить» распространение COVID-19, устанавливается на юге европейской части России в начале июня, в Москве же, как и на большей территории страны, ее стоит ждать в июле, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если говорить о температуре 25-28, то она на юге европейской территории устанавливается в начале июня по климатическим данным. Конечно, бывают отдельные дни с такой температурой, но в среднем по климату – это начало июля. В Москве средняя температура июля 23-25 градусов, это дневная. Будут отдельные дни в июне и в мае 21-23 градуса, но только отдельные дни», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Как уточнил старший преподаватель МГУ имени Ломоносова, кандидат географических наук Павел Константинов, июль является самым жарким месяцем для большей части российских городов, где температура обычно на один-два градуса выше климатической нормы.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова пояснила, что высокие температуры «тормозят» распространение вируса за счет того, что при жаре капли высыхают, в результате чего он «портится».

Напомним, по прогнозу Росгидромета, во вторник утром в Москве будет 3 градуса ниже ноля. К обеду температура воздуха поднимется до минус 2 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой снег. Ветер прогнозируется северный, силой 4-6 м/с.

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