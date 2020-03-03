При взрыве газа в жилом доме в Самаре пострадали восемь человек

В двухэтажном жилом доме в Самаре взорвался газовый котел, пострадали восемь человек, в том числе трое дети, сообщили в экстренных службах.

Еще одного человека ищут под завалами, сообщает РЕН ТВ.

ТАСС сообщает, что в двухэтажном доме, по предварительным данным, взорвался газовый котел, частично обрушились конструкции.

В то же время, «Интерфакс» сообщает, что из-под завалов живыми извлечены пять человек: трое детей и две женщины. Под завалами остаются, предположительно, мужчина и женщина.

Инцидент произошел на Арцыбашевской улице.